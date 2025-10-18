전 프로야구 국대 출신 조용훈, 아파트 옥상서 라방중 추락사…시청자 신고
국가대표 출신의 전직 야구선수 조용훈(37)씨가 아파트 옥상에서 추락해 숨졌다.
17일 경기 부천 원미경찰서에 따르면 이날 오후 6시 24분쯤 부천시 원미구 한 아파트 옥상에서 조씨가 떨어졌다는 신고가 112 등에 접수됐다.
현장에 출동한 소방 당국은 숨진 조씨를 확인하고 경찰에 시신을 인계했다.
최근 유튜버로 활동한 조씨는 해당 아파트에서 라이브 방송을 하던 중 옥상에서 이상 행동을 했고, 이를 본 시청자들이 신고한 것으로 파악됐다.
조씨는 과거 현대 유니콘스·넥센 히어로즈 등 프로야구단에서 활약했고 국가대표로 지명되기도 했다.
경찰 관계자는 “범죄 관련성은 없는 것으로 보고 있다”며 “사망 경위를 추가로 확인할 예정”이라고 말했다.
