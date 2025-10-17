트럼프 1기 안보보좌관 존 볼턴 기소… 자진 출두 예정
기밀유출 등 18건 혐의 기소
2019년 경질 후 트럼프 비판
도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 1기 인사인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 국가 기밀 유출 혐의로 기소됐다.
워싱턴포스트(WP)에 따르면 미국 메릴랜드주 연방대배심원단은 16일(현지시간) 볼턴 전 보좌관을 1급 비밀을 포함한 국방 기밀 불법 보관 및 유출 등 18건의 혐의로 기소했다.
볼턴은 2018년 4월부터 2019년 9월까지 백악관 국가안보보좌관을 지내면서 수행한 업무를 상세히 기록한 일기장 같은 자료 수백장을 기밀 취급 인가 없는 친척 2명과 공유한 혐의를 받는다. 볼턴이 친척에게 자료를 보낼 때 사용한 이메일 계정은 이후 해킹됐으며 미국 정부는 해커가 이란 정부와 연계된 것으로 판단했다.
검찰은 또 볼턴이 다수의 기밀 자료를 출력해 허가 없이 메릴랜드주 자택에 보관했다고 밝혔다. 앞서 지난 8월 검찰은 볼턴의 자택과 사무실을 압수수색해 컴퓨터와 전화기, 문건을 확보했다.
로이터통신에 따르면 볼턴은 17일 수사 기관에 자진 출두하고 법원에도 출석할 예정이다. 볼턴은 기소 이후 성명에서 “그(트럼프)의 권력 남용을 폭로하고 내 합법적 행동을 옹호하기 위한 다툼을 기대한다”고 밝혔다.
볼턴은 백악관 국가안보보좌관 시절인 2019년 트럼프와 마찰을 빚고 경질됐다. 2020년 발간한 회고록과 언론 인터뷰를 통해 트럼프를 공개적으로 비판했다.
트럼프 2기에서 볼턴에 대해 이뤄진 기소를 놓고 미국 언론들은 일제히 비판했다. 월스트리트저널은 “볼턴에 대한 기소에서 얻을 수 있는 교훈은 트럼프에게 반대하는 것은 매우 위험하지만 그와 함께 일하는 것도 똑같이 위험하다는 것”이라고 지적했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 볼턴에 대한 기소와 관련한 질문에 “몰랐다”먀 “그는 나쁜 사람”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사