강남 한복판 유리벽 너머로 번진 주황빛 단풍

넥슨, 강남역 4번 출구 인근 ‘메이플 아지트’ 오픈

22년 장수 IP의 오프라인 확장 시도

크리에이터와 함께 기부 캠페인도

메이플 아지트 입구 모습. 넥슨 제공

메이플 아지트에서 제공하는 오리지널 식음료

굿즈샵 모습. 넥슨 제공

이달 18일부터 다음 달 2일까지는 ‘스페셜 오픈’ 기간이다. 팡이요, 세글자, 감스트, 민교, 타요 등 인기 크리에이터들이 직접 ‘PC방 아르바이트생’으로 등장해 이용자와 함께한다. 각자의 개성을 살린 현장 이벤트와 라이브 방송이 동시에 진행돼 축제 분위기를 조성한다.

이동열 메이플스토리 사업 실장. 넥슨 제공

메이플스토리는 오랜 기간 ‘온라인 커뮤니티’의 상징으로 존재했다. 수많은 유저들이 채팅창에서 친구를 만들고, 길드에서 추억을 쌓았다. 메이플 아지트는 그 공간을 오프라인으로 옮겨온 시도이자, 22년간 이어온 커뮤니티 문화를 물리적으로 구현한 결과물이다.