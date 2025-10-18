[이도경의 리플레e] 트위치 철수 2년, 한국 게임방송은 어떻게 달라졌나
이도경 칼럼 (15)
글로벌 게임 전문 스트리밍 플랫폼인 트위치는 2023년 12월 “한국 사업을 2024년 2월 27일 종료한다”고 발표했다. 이유는 한국의 과도한 망 사용료 구조로 인한 부담 때문이었다. 그 공백은 세 곳의 플랫폼에서 메웠다. SOOP(구 아프리카TV), 유튜브 라이브, 네이버 치지직(CHZZK)이다. 트위치 철수 2년, 게임 콘텐츠를 송출하는 세 곳은 어떻게 변화했나 살펴볼 때가 됐다.
먼저 플랫폼별 방송 스타일의 변화를 보자. 유튜브 라이브는 라이브–클립–롱폼–숏폼이 한 세트로 묶이는 구조가 뚜렷해졌다. 검색·추천 알고리즘 덕에 ‘라이브 방송 → 하이라이트·요약본 → 쇼츠’로 재가공해 롱테일 도달을 극대화하는 방식이 일반화됐다. 수익 모델은 광고·멤버십·슈퍼챗이 3축이다. 더불어 멤버십은 창작자 70% 배분(세금·앱 수수료 등 제외 후)으로 명시돼 예측 가능성이 크다. 실시간 상호작용은 타 플랫폼 대비 상대적으로 약하지만, 영상 검색성이 이를 보완한다.
SOOP은 과거 W플레이어, 아프리카TV 시절 부터 이어져 온 실시간 몰입과 팬덤 상호작용이 더 또렷해졌다. ‘별풍선’ 기반의 후원이 중심이고, 열혈팬·랭킹·미션형 콘텐츠(스트리머에게 도전 과제를 걸고 달성 시 그에 따른 금액 수령 방식) 같은 장치가 시청자로 하여금 실시간 참여를 유도한다. 아프리카TV에서 SOOP으로 리브랜딩한 이후에도 별풍선과 팬덤 구조가 유지되면서, 스트리머–열혈 등 핵심 시청자 간 끈끈한 유대감이 강화됐다.
네이버에서 운영 중인 치지직은 트위치와 유사한 유저경험(카테고리·채팅 감성 등)을 가지고 있다. 여기에 국내 결제 편의를 얹은 형태다. 고화질·저지연 세팅과 네이버페이와 연동되는 ‘치즈’로 ‘소액의, 하지만 잦은’ 후원를 통해 진입장벽을 낮춘 점이 특징이다. 또한 TTS(입력한 문장을 사람의 목소리로 구현하는 시스템) 기반 후원 반응, 네이버 생태계(게임·카페·검색) 연동도 초기에 빠르게 붙었다. 정리하자면, 게이밍 중심 라이브의 흐름·채팅 문화는 트위치와 유사하고, 결제와 접근성은 한국형으로 최적화됐다.
포맷에서도 변화가 생겼다. 첫째, 클립·하이라이트의 체계화다. 쇼츠·추천 알고리즘이 시청자들을 끌어들이는 강력한 미끼가 됐다. 이로 인해 게임 라이브 방송 종료 후 하이라이트 컷신 편집 → 제목/썸네일 최적화 → 쇼츠 재포장이 하나의 시스템으로 자리 잡았다. 장시간 보스 레이드·랭크 승급 방송도 여기에 해당한다. 편집 단위를 잘게 쪼개면 하드하지 않은 게이머에게도 도달할 수 있기 때문이다. (유튜브의 라이브 광고/중간광고 운용 가이드도 이 시스템을 뒷받침한다.)
둘째, ‘미션형’·‘리액션형’의 부상이다. SOOP의 별풍선 후원 구조와 커뮤니티는 시청자들의 즉각적인 반응을 끌어낸다. 이는 미션·챌린지를 결합한 포맷의 안착을 불러왔다. 미션의 가격·빈도·스트리머 리액션 강도는 채널 콘셉트가 되었고, 게임 플레이 몰입도가 높은 스트리머는 시청자당 결제액이 높게 형성되는 경향이 나타났다.
후원·수익 구조 측면도 볼 필요가 있다. 첫째, 플랫폼별 수익 구조의 ‘성격’ 차이가 콘텐츠를 바꿨다. 유튜브는 광고·멤버십·슈퍼챗이 균형감 있는 편이고, 라이브에 비해 VOD 콘텐츠의 가치가 크다. 따라서 유튜브 영상들은 개별 광고가 붙기에 적절하다. 반면 SOOP은 라이브 방송 중 실시간 후원에 집중되어 있다. 즉, 콘텐츠 설계의 중심이 시청자와의 실시간 피드백 주고받기로 쏠린다. 치지직은 소액 후원·정기구독을 손쉽게 가능하다. ‘작게·자주’ 후원을 염두에 둔 라이브 기획이 어울린다.
둘째, 플랫폼별 시청자층의 차이가 크다. 유튜브는 알고리즘의 작동으로 형성되어 있는 일종의 ‘충성 시청자층’ 외에도 추천·검색을 타고 들어오는 광범위한 일반 시청자층의 유입이 많다. 따라서 썸네일·제목·챕터링이 중요한 편집 전략이 됐다. SOOP은 소위 ‘열혈’로 대변되는 핵심 팬덤이 많아 ‘정규 편성·이벤트·합방’이 효과적이다. 치지직은 과거 트위치의 하드 게이머층과 네이버 사용자층의 결합으로 게이밍 카테고리 집중도가 높다. 채팅 매너는 비교적 ‘트위치식’ 문화를 이어받았다.
이처럼 트위치 철수는 한국 게임방송 지형을 여러 면에서 바꿔놨다. 플랫폼이 바뀌자 방송 스타일·후원 구조·시청자 문화도 함께 바뀌었다. 같은 게임이라도 어디에서, 어떻게 포맷을 짜느냐에 따라 결과물이 달라지는 시대다. 단순히 어디가 더 좋다, 나쁘다의 문제가 아니다. 플랫폼별 장점이 명확해졌고 그 차이가 곧 스트리머의 전략이 됐다. 앞으로도 한국 게임방송의 트렌드는 계속해서 변화할 것이다. 계속해서 여러 플랫폼의 경쟁이 가속화될 것인지, 한 플랫폼의 독무대가 될 것인지 관심을 가지고 지켜보자.
이도경 국회 보좌관
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사