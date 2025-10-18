[이도경의 리플레e] 트위치 철수 2년, 한국 게임방송은 어떻게 달라졌나

이도경 칼럼 (15)

글로벌 게임 전문 스트리밍 플랫폼인 트위치는 2023년 12월 “한국 사업을 2024년 2월 27일 종료한다”고 발표했다. 이유는 한국의 과도한 망 사용료 구조로 인한 부담 때문이었다. 그 공백은 세 곳의 플랫폼에서 메웠다. SOOP(구 아프리카TV), 유튜브 라이브, 네이버 치지직(CHZZK)이다. 트위치 철수 2년, 게임 콘텐츠를 송출하는 세 곳은 어떻게 변화했나 살펴볼 때가 됐다.