“기사님 소화제 좀 사주세요”…택시 훔쳐 달아난 10대 검거
경북 영천경찰서, 특수절도 혐의로 10대 청소년 2명 검거해 조사 중
택시기사를 속이고 택시를 훔쳐 달아난 10대 청소년 2명이 경찰에 붙잡혔다.
경북 영천경찰서는 특수절도 혐의로 10대 청소년 2명을 검거해 조사 중이라고 17일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 16일 오후 7시 10분쯤 영천시 금노동에서 60대 남성 A씨가 운전하던 택시를 타고 가던 중 “편의점에서 소화제 2병만 사다 달라”고 부탁해 A씨가 내린 사이 택시를 가로채 달아난 혐의를 받는다.
이들은 훔친 택시를 몰고 약 6㎞를 달아났지만 추적하던 경찰에 덜미를 붙잡혔다.
A씨는 해당 청소년 중 한 명이 다리에 깁스를 한 상태라 별다른 의심 없이 부탁을 수락했던 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 경위를 조사 중이다.
영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
