단양 남한강서 머리 없는 시신 발견…“일대 수색 중”
충북 단양 남한강에서 부패된 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
17일 경찰에 따르면 이날 오전 8시쯤 “하천 부유물에서 사람의 하반신이 나왔다”는 수거업체 관계자의 신고가 접수됐다.
이 업체는 단양 남한강에서 부유물을 수거한 뒤 충주 소재 회사에서 재활용을 위해 분류 작업을 하던 중 시신의 하반신을 발견한 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이날 오전 11시 20분쯤 수거물 더미에서 상반신도 발견했지만 머리 부위가 없는 상태였다.
시신은 성별과 신원을 확인할 수 없을 정도로 부패가 심한 것으로 전해졌다.
경찰과 소방 당국은 해당 수거업체가 부유물을 수거해 온 남한강 일대를 수색하고 있다.
