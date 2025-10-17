캄보디아 구금 한국인 2명 추가 송환…남은 인원 59명
캄보디아에 구금된 한국인 2명이 17일 국적기를 통해 송환됐다. 현재까지 구금자 63명 중 4명이 송환돼 현지에 남은 구금자는 59명으로 파악된다.
경찰청에 따르면 캄보디아 이민청에 구금돼 있던 한국인 2명은 이날 오전 인천국제공항을 통해 입국했다. 이들은 현지 경찰의 범죄단속 과정에서 적발된 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “나머지 인원도 신속한 송환을 위해 협의를 지속하고 있다”며 “아직은 송환 계획이 확정 전”이라고 말했다.
앞서 캄보디아 국가경찰은 전날 성명을 통해 구금 중인 한국인 59명을 주캄보디아 한국대사관과 협력해 17일 본국으로 추방할 계획이라고 밝힌 바 있다. 정부는 구금자를 한꺼번에 송환하기 위해 현지 당국과 전세기 투입 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.
