[단독] 탄소배출 저감노력 없는데 실질적 규제 無…포스코 ‘초과 할당량’ 3년간 1748만t

‘탄소 배출 1위’ 포스코, 2022~24년 500만톤 이상 초과할당

무상배출권 배분으로 저감 노력 없이도 배출 가능

2030 NDC 목표 위한 ‘탄소배출권 거래제’ 정책 한계 지적

포스코 사옥 전경. 국민일보 DB

도입 10주년을 맞은 탄소배출권거래제의 실효성을 재검토해야 한다는 지적이 나온다. 탄소배출 저감노력이 없는 기업에 대해 탄소배출 할당량을 줄이지 않는 행태가 지속되기 때문이다.

차규근 조국혁신당 의원. 차 의원실 제공

차 의원은 “온실가스 감축에 대한 노력이 없는 기업에도 배출량보다 많은 배출권을 할당하고 있다”며 “내년부터 시행될 4차 배출권 할당계획에서는 이 부분이 개선되어야 한다”고 밝혔다.