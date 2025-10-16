[속보] 캄보디아 경찰 “사기 가담 한국인 59명 내일 추방”
캄보디아 경찰이 온라인 사기 범죄에 가담한 한국인 59명을 오는 16일(현지시간) 추방한다.
15일 AFP통신에 따르면 캄보디아 국가경찰은 이날 성명에서 “캄보디아 당국에 의해 구조되거나 다른 범죄로 구금된 한국인 59명을 (주캄보디아) 한국대사관과 협력해 본국으로 추방할 계획”이라고 밝혔다. 캄보디아 이민청에 구금된 한국인은 63명이었으나 지난 14일 2명이 국적기를 타고 먼저 송환됐다.
캄보디아 경찰이 추방 대상으로 밝힌 59명은 한국 정부가 파악한 61명과는 차이가 있다.
앞서 한국 정부는 항공편을 준비 중이며 이번 주말까지 이들을 국내로 송환하는 게 목표라고 밝혔다. 경찰은 체포영장이 발부된 한국인부터 국내로 데려간다는 계획인 것으로 전해졌다.
