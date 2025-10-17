“절대 안 팔아” 미국·독일 이어 ‘세계 3위’ 金 보유국 어디

이탈리아 중앙은행 금 2452t 보유

이탈리아 로마에 위치한 이탈리아은행 본관의 지하 금고. 로이터연합뉴스

2차 세계대전 당시 아돌프 히틀러의 독일 나치군이 현지 파시스트 정권의 도움 아래 이탈리아의 금 120t을 압류하면서 전쟁이 끝날 때쯤 이탈리아의 금 보유량은 20t까지 쪼그라들었다. 그러나 전쟁 이후 ‘경제 기적’ 시기에 이탈리아가 수출 주도 경제로 성장하면서 달러화 유입이 늘었고 이 중 일부가 금으로 바뀌었다. 이탈리아의 금 보유량은 1960년까지 1400t으로 늘었다.