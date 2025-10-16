스마일게이트 스토브, 서울경제진흥원과 ‘게임랩 with STOVE INDIE’ 참가 기업 모집
스마일게이트에서 운영하는 플랫폼 스토브(STOVE)가 서울경제진흥원과 함께 유망 PC 패키지 인디게임 개발사를 지원하기 위한 공동 프로그램 ‘게임랩 with STOVE INDIE’를 운영한다.
이번 프로그램은 서울 소재 인디게임 개발사들의 안정적인 개발 환경 조성과 글로벌 진출 기회를 확대하기 위해 마련됐다. 스토브인디와 서울경제진흥원은 협력을 통해 ‘유망 PC 패키지 게임 콘텐츠 발굴 → 인큐베이팅 지원 → 글로벌 성공 사례 창출’의 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.
스토브와 서울경제진흥원은 서울 마포구 상암동 ‘서울게임콘텐츠센터 – 게임랩 with STOVE INDIE’에 창작 공간을 마련, 총 10명 내외의 인디 개발자와 팀을 선정해 입주시킬 예정이다.
선정된 기업은 임대보증금과 관리비 전액을 지원받고 Adobe CC 라이선스, 테스트용 기기 대여, 네트워킹 및 세미나, 홍보 지원 등 서울경제진흥원이 제공하는 다양한 지원사업 혜택을 함께 누릴 수 있다.
스토브는 게임랩 with STOVE INDIE를 ‘스토브인디 얼라이언스’와 연계해 운영한다. 스토브인디 얼라이언스는 창작자와 스토브 유저를 연결해 글로벌 성공을 위한 생태계 사업 기회를 제공하는 스토브인디만의 ECO(Ecosystem Creator Opportunity) 프로그램이다.
게임랩 with STOVE INDIE 입주를 희망하는 창작자는 1차 서면 평가 전까지 스토브의 유저 테스트 프로그램인 ‘INDIE BOOST LAB(슬기로운 데모생활)에 참여하면, 자동으로 스토브인디 얼라이언스 멤버로 합류하게 된다.
또한 스마일게이트는 ‘스토브인디 얼라이언스’와 연계하여 스토브 플랫폼에서 창작자의 팬을 만들고, 팬과 함께 게임의 경쟁력과 지속 가능한 브랜딩을 확보할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히 ▲현업 멘토링 ▲출시 혜택, 글로벌 퍼블리싱, 마케팅 개런티 등 실질적인 성장을 위한 생태계 사업 기회도 제공할 예정이다.
이를 통해 스토브는 인디게임 생태계를 이끄는 파트너로서 역할을 강화하고, 인디게임 산업 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다.
스마일게이트 스토브인디 사업을 담당하는 여승환 이사는 “스토브는 인디 창작자들이 글로벌 성공의 꿈을 현실로 만들 수 있도록 스토브인디만의 생태계를 확대해 나가고 있다”며 “이번 서울경제진흥원과 ‘게임랩 with STOVE INDIE’ 협력을 통해 유망한 인디 창작자들을 공동 발굴하여, 더 넓은 무대에서 새로운 가능성을 펼칠 수 있도록 기여하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
