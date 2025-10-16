펄어비스, 인디 개발사 태국 게임쇼 참가 지원
펄어비스가 빅잼(BIGEM, BIC Indie Global Expansion Marketing) 사업 후원을 통해 국내 인디 개발사의 태국 게임쇼X게임스컴 아시아 2025 참가를 지원한다.
빅잼은 펄어비스, 게임문화재단, 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회가 공동으로 추진하는 글로벌 인디게임 육성 프로젝트다. 국내 인디게임 개발사의 해외 진출을 위한 전시, 마케팅, 네트워킹을 종합적으로 지원하고 있다.
펄어비스는 2022년부터 올해로 4년째 빅잼을 후원하고 있다. 또한 인디 게임의 건강한 생태계 조성을 위해 BIC(부산인디커넥트 페스티벌) 행사도 8년 연속 지원하고 있다.
빅잼 4기는 오는 17일부터 19일까지 태국 방콕 퀸 시리킷 내셔널 컨벤션 센터에서 열리는 태국 게임쇼에 참가해 전시를 진행한다.
펄어비스는 빅잼 후원과 함께 태국 방콕에서 개발 중인 오픈월드 액션 어드벤처 ‘붉은사막’의 동남아시아 미디어 대상 시연 행사도 진행한다. 붉은사막은 내년 3월 20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사