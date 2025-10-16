시사 전체기사

드림에이지 ‘아키텍트’, 22일 낮 12시 열린다

입력:2025-10-16 16:53
공유하기
글자 크기 조정

드림에이지에서 야심차게 준비 중인 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 정식 서비스 시간이 오는 22일 낮 12시로 결정됐다.

사전 다운로드 및 캐릭터 생성은 전날(21일) 오전 11시 시작한다. PC 이용자는 구글 플레이 게임즈, 모바일 이용자는 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 참여할 수 있다.


이용자는 사전 캐릭터 생성을 통해 닉네임과 서버를 선점하고, 클래스 선택과 커스터마이징을 먼저 이용할 수 있다. 사전 캐릭터 생성 시 선택한 서버는 정식 서비스에서도 그대로 유지된다.

아쿠아트리가 개발한 아키텍트는 언리얼 엔진5 기반으로 제작한 차세대 MMORPG다. 생동감 넘치고 빼어난 외형의 캐릭터, 단일 채널의 광활한 심리스 월드를 구현했다. 경쟁 요소를 비롯해 협동 및 도전 콘텐츠, 비행·수영·등반 등 특수 이동을 이용한 제약 없는 탐험 콘텐츠가 특징이다.

아키텍트는 지난 2일 사전 등록자 100만명을 달성하며 하반기 기대작으로서의 면모를 입증했다. 드림에이지는 사전 등록 참여자들에게 총 23만 8천 원 상당의 패키지 보상을 지급한다. 정식 론칭 후에도 다양한 이벤트가 준비돼있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”
“3년 이상 다녔으면 대상” LG디스플레이, 사무직 희망퇴직 실시
‘전세 최대 9년’ 임대차보호법 발의한 범여…“절대 안돼” 반발
“평화로운 나라”…한국 여성이 캄보디아 정부 SNS에 왜?
캄보디아 접경서 사망한 여성, ‘한국인 모집책’이었다
李 ‘백해룡 파견’ 진짜 이유는…“떠들지만 말고 어디 한번 해보라”
“집값 확산 차단 고육지책”… “중산층 주거 사다리 붕괴 심화”
희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것”
국민일보 신문구독