드림에이지 ‘아키텍트’, 22일 낮 12시 열린다

드림에이지에서 야심차게 준비 중인 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 정식 서비스 시간이 오는 22일 낮 12시로 결정됐다.

PC 이용자는 구글 플레이 게임즈, 모바일 이용자는 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 참여할 수 있다.