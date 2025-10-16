‘7년만의 포스트시즌’ 암표거래 막는다…대전경찰 강력 단속

최주원(가운데) 대전경찰청장이 16일 대전 한화생명볼파크에서 경기장 안전 및 질서 유지를 위한 점검을 하고 있다. 대전경찰청 제공

대전경찰청은 한화이글스 경기 암표매매 및 기초질서 위반 행위에 대한 집중단속을 실시한다고 16일 밝혔다.

지난 13일 KBO·한화이글스 구단 관계자와 회의를 진행한 대전경찰은

경기가 있는 17~23일을 집중단속 기간으로 정했다.

단속은

대전청 범죄예방질서계 사이버범죄수사대 기동순찰대 기동대를 비롯해 각 경찰서 질서계 등 가용 경력을 총 동원한다.

사이버범죄수사대는 온라인 예매처, 한화이글스 구단과 함께 매크로 프로그램을 이용한 티켓 대량구매 등 불법 의심 거래행위에 대한 증거자료를 수집하는 한편 중고거래 사이트, 티켓 재판매 플랫폼에 대한 모니터링을 실시한다.

17일 플레이오프가 열리는 대전 한화생명볼파크에서 범죄예방질서계·기동대·기동순찰대 등을 집중 배치해 현장 암표 매매를 단속하고 이륜차 인도주행, 쓰레기 투기 등 기초질서 위반 행위도 잡아낼 예정이다.

최주원 대전경찰청장은 경기 하루 전인 이날 현장을 찾아 경기장 안전 및 질서유지를 위한 점검을 마쳤다.