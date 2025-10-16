시사 전체기사 [속보] 이 대통령, 캄보디아행 유인 광고에 “긴급 삭제방안 강구” 지시 입력:2025-10-16 15:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 제2차 핵심규제 합리화 전략회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스손재호 기자 sayho@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 ‘백해룡 파견’ 진짜 이유는…“떠들지만 말고 어디 한번 해보라” 2 [단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사 3 트럼프 “한국은 3500억 달러 선불로 합의” 또 언급 4 [속보] ‘5선’ 이상민 전 의원 별세…향년 67세 5 “여기에 왜 이걸?”…국회서 5년간 무기류 6천여건 적발 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 유튜브 접속 장애…모바일 등 일부 기기 재생 오류 2 한쪽선 “내집마련 무산” 다른쪽은 “집값 띄우기” 시장 대혼란 3 [단독] 정부 “연 최대 300억 달러 분산투자…기업투자 포함” 관세협상 중대 변곡점 4 美 ‘비자 장벽’ 높이자… 실리콘밸리서 해외 인재 유치전 5 ‘강하고 은밀하게’… 한화오션, 차세대 전략 수상함 공개 해당분야별 기사 더보기 1 “캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’ 2 캄보디아 접경서 사망한 여성, ‘한국인 모집책’이었다 3 최태원·노소영 ‘재산분할’ 파기환송… “노태우 300억 뇌물, 참작 불가” 4 “큰일 날 뻔”…경산 아파트 지하 주차장서 불나 차량 100여대 그을림 피해 5 “27도 늦더위 탈진” 마라톤대회서 쓰러진 30대…의식불명 나흘만에 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 美·英이 때린 캄보디아 범죄조직 ‘프린스 그룹’…천즈 회장은 누구 2 희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것” 3 日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토” 4 캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부” 5 중국, 히말라야 불꽃쇼 ‘생태파괴 논란’ 일자 공무원들 해임 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 이재 “‘골든’의 한국어 가사 떼창 들으며 뿌듯” 2 배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의” 3 염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠” 4 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 역주행 1위…계속된 日애니 인기, 왜 5 홍명보호, 2대 0 파라과이 제압…브라질전 악몽 씻었다 해당분야별 기사 더보기 1 정장 입고 줄 선 2030… ‘괴담출근’ 신드롬 2 한 달 남았다… 아직도 주인 못 찾은 로또 1등 30억원 3 3년 뒤 다시 ‘10일 황금연휴’ 가능하다는데…내년 설은? 4 산물결·강물결·꽃물결… 전남 나주… 평야에 우뚝한 금성산에 올라 영산강 너머 무등산도 한눈에… 5 접종 한번으로 독감·코로나 동시 예방… ‘혼합 백신’ 나오나 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 경찰, 中 관광객에 ‘운전 허용’ 조건부 검토…中 답변 아직 제주 참조기 그물에 아파트 3층 길이 참고래 혼획 대법, 최태원·노소영 1.4조 재산분할 파기환송…2심 다시 희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것” “여기에 왜 이걸?”…국회서 5년간 무기류 6천여건 적발 “캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’ 美 ‘비자 장벽’ 높이자… 실리콘밸리서 해외 인재 유치전 한쪽선 “내집마련 무산” 다른쪽은 “집값 띄우기” 시장 대혼란 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요