크래프톤 배그 모바일, ‘다잉 라이트: 더 비스트’와 협업
크래프톤의 배틀그라운드 모바일이 테크랜드의 최신 서바이벌 호러 게임 ‘다잉 라이트: 더 비스트’와 손을 잡았다.
이번 협업은 다음 달 4일까지 진행한다. 이용자들은 전장에서 새로운 좀비들과 맞서 싸우고, ‘비스트 모드’를 활용한 색다른 플레이를 경험할 수 있다.
이번 협업을 통해 이용자들은 리빅과 에란겔에 위치한 ‘캐스터 우즈’ 지역에서 다잉 라이트: 더 비스트의 좀비인 바이터, 바이럴, 차저와 마주하게 된다.
각 좀비는 서로 다른 위협 수준을 가진다. 바이터는 느리지만 다수로 등장해 위협적이며, 바이럴은 빠른 속도로 연속 공격을 시도하고, 차저는 높은 체력과 강력한 돌진·태클 공격으로 가장 강력한 적으로 등장한다.
10월 20일부터 12월 20일까지 진행되는 ‘WOW 모드’에서도 다잉 라이트: 더 비스트 테마의 공식 맵이 추가된다. 이 모드에서는 차저, 바이럴, 3종의 바이터 등 총 다섯 가지 유형의 좀비를 만나볼 수 있다. 이번 업데이트는 PUBG MOBILE 버전 4.0에서 새롭게 선보인 ‘월드 오브 원더 1.0’을 기반으로, 이용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있는 창작 기능을 확장했다.
또한 11월 4일까지 진행되는 배틀그라운드 모바일 전용 이벤트에서는 다양한 협업 보상이 제공된다. 미션을 완료하면 ‘다잉 라이트: 더 비스트 아바타’, ‘아바타 프레임’, ‘콜라보 세트’ 등 전용 보상을 획득할 수 있다. 세트에는 다잉 라이트 주인공 카일 크레인의 의상이 포함되어 있다.
‘배틀그라운드 모바일 x 다잉 라이트: 더 비스트’ 협업 콘텐츠는 10월 16일부터 11월 4일까지 테마 모드 및 메트로 로얄 모드에서 즐길 수 있다. WOW 모드는 12월 20일까지 진행된다.
배틀그라운드 모바일은 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.
