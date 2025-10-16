크래프톤 배그 모바일, ‘다잉 라이트: 더 비스트’와 협업

크래프톤의 배틀그라운드 모바일이 테크랜드의 최신 서바이벌 호러 게임 ‘다잉 라이트: 더 비스트’와 손을 잡았다.

이번 협업은 다음 달 4일까지 진행한다. 이용자들은 전장에서 새로운 좀비들과 맞서 싸우고, ‘비스트 모드’를 활용한 색다른 플레이를 경험할 수 있다.