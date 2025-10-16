올해의 우수 한글 상표·디자인에 ‘오네’ ‘윤800체’ 선정

지식재산처가 주최하고 문화체육관광부·국립국어원이 후원하는 이 행사는 우리말로 만든 상표와 한글의 조형미를 살린 글자체 디자인을 알리기 위해 마련됐다.

특히 지식재산처 승격에 따라 시상식만 개최했던 과거와 달리 한글 글자체 디자인 부문을 신설하고, 전시·체험과 전문가 강연 등도 진행했다.

우리말 우수상표 선정대회에서 아름다운 상표(문화체육관광부장관상)로 선정된 CJ대한통운의 오네는 ‘설렘과 즐거움이 온다’는 의미를 순우리말 상표로 풀어냈다.

고운 상표(지식재산처장상)에는 ‘꽃하나에봄’, 정다운 상표(국립국어원장상)에는 ‘깨끗한나라’ ‘나무와가지’ ‘도드람한돈’ ‘오래살개’ ‘너브내’가 선정됐다.

아름다운 한글 글자체 디자인 선정대회의 아름다운 한글디자인(지식재산처장상)에 선정된 윤디자인의 윤800체는 명조체와 고딕체의 특징을 하나의 글자체로 표현했다. 으뜸 한글디자인(지식재산처장상)에는 무림산업의 ‘무림한글예서01체’가 뽑혔다.

지식재산처는 17일까지 이번 수상작과 역대 수상작 전시회와 각종 체험 프로그램을 운영할 예정이다. 전국 지자체 전용서체 전시와 한글 디자인을 활용한 탁본체험도 진행된다.

목성호 지식재산처장 직무대리는 “우리가 쓰는 말과 글에 상표와 디자인을 더해 경제적 가치를 높인 사례들을 확인할 수 있었다”며 “지식재산 주무 부처로서 한글이 가진 무형자산의 가치를 더 높이고 보호할 수 있도록 책임을 다하겠다”고 말했다.