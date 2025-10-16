경주시, APEC 기간 시내버스 우회 운행…정류장 34곳 조정
경북 경주시는 ‘2025 APEC 정상회의’ 기간 동안 교통통제에 따라 일부 시내버스 노선이 임시로 우회 운행된다고 16일 밝혔다.
이번 조치는 정상회의 주요 행사장이 위치한 보문관광단지 일대에서 교통통제가 시행되기 때문이다.
시내버스는 27일부터 30일까지는 평소처럼 정상 운행되지만, 31일과 다음 달 1일에는 보문단지 내 정류장 34곳이 일시적으로 미운행된다.
이에 따라 보문단지를 경유하는 9개 주요 노선이 우회 운행한다. 10번(시외버스터미널~나원주차장), 11번(시외버스터미널~불국사), 16·18번(시외버스터미널~천북·암곡), 100번(시외버스터미널~감포), 150번(시외버스터미널~양남), 700번(경주역~감포), 710번(경주역~라원주차장), 1150번(경주역~양남) 등이다.
또 시민과 관광객의 이동 편의를 위해 임시 셔틀버스(110번 노선)도 특별 편성된다. 이 노선은 어일~한수원~시부거리~보문단지 구간을 오가며, 정상회의 기간 한정으로 운행될 예정이다.
시는 APEC 준비지원단과 협력해 계명대학교 교통공학과에 연구용역을 의뢰, 교통 흐름과 혼잡도를 분석해 가장 효율적인 우회 노선과 운행 시각표를 마련했다.
시민 불편을 최소화하기 위해 경주시 홈페이지와 공식 SNS, 시내버스 내부 안내문, 주요 정류장 게시물 등 다양한 채널을 통해 우회 구간과 미운행 정류장 정보를 안내하고 있다.
또 시내버스 운수종사자 대상 친절·안전 교육과 차량 사전 점검을 완료했으며, 행사 기간 대중교통 이용 불편을 최소화하기 위해 행정력을 집중할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “시민들께서 사전에 우회 노선을 확인해 불편을 최소화할 수 있도록 안내에 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
