日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”

“日 가서 처벌 받고 와야” 지적도

일본 교토의 '아라시야마 숲'이 낙서 피해가 증가하자 벌채를 검토 중이라고 아사히신문이 보도했다. 페이스북, 교토피 캡처.

2018년에도 대규모 낙서 피해가 발생한 바 있다. 이시카와 케이스케 아라시야마 상가회 회장은 “아라시야마를 방문한 추억을 대나무가 아니라 마음에 새겨줬으면 좋겠다”고 전했다.