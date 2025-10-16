‘김포 감정4지구 도시개발사업’ 실시계획 인가 완료

보상절차 착수 등 사업 정상화 가속

이번 실시계획 인가는 2024년 실시계획 인가 신청 이후 관계 부서와의 협의를 거쳐, 올해 9월 추가 재원조달 성공의 결과다. 우여곡절을 극복하고 사업이 정상화됐다는 점에서 공사는 큰 의미를 두고 있다.