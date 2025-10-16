세종 ‘이응패스’, 도입 1년만에 대중교통 이용률 13% ↑

세종시 대중교통 정액권 '이응패스' 카드. 세종시 제공

시는 세종평생교육정책연구원 세종연구실이 수행한 ‘이응패스 도입 효과 및 요금 특성 분석’ 연구 결과 및 시민 대상 설문조사 결과를 16일 발표했다.

연구는 1월 1일~9월 30일 진행됐으며, 설문조사는 6월 25일~7월 13일 시민

실시했다.

대중교통 이용이 늘어난 이유로 응답자의 72%가 ‘이응패스 도입’을 꼽았다. 이어 무료 환승제도(9%), 버스노선 개편(6%) 등의 응답이 나왔다.

제도 시행 이후 자가용 운행은 하루 5000대 가량 줄어들었다.

이에 따라 연간 약 40억원의 교통사고 비용이 절감됐으며 6억원 상당의 대기오염 저감 효과가 발생했다.

이응패스로 절감한 교통비는 생활비(50.3%), 여가·취미활동(14.2%) 등에 재사용됐다.

이응패스 예산 64억원을 투입해 지역에 21억원의 생산유발효과, 11억원의 부가가치 유발효과를 냈다.

또 실시간 도착 정보의 정확도를 높이는 한편 ‘대중교통의 날’ 확대 운영 등으로 시민 참여를 독려한다는 방침이다.

최민호 세종시장은 “이응패스는 시민의 교통 편의를 높이는 동시에 지역 경제와 환경에도 긍정적 영향을 주고 있다”며 “더 많은 시민이 대중교통을 이용할 수 있도록 이응패스 제도를 발전시키겠다”고 말했다.