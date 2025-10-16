23일부터 지역과 함께하는 ‘드림파크 국화축제’ 개최

인천 서구 드림파크 야생화단지 전경. 수도권매립지관리공사 제공

수도권매립지관리공사는 오는 23일부터 다음 달 5일까지 14일간 인천 서구 드림파크 야생화단지에서 ‘2025 드림파크 국화축제’를 개최한다고 16일 밝혔다.

상생 프로그램 역시 강화된다. 인천시 사회적경제지원센터와 협업해 사회적기업 판매 부스를 운영하고 문화누리카드 임시 가맹점을 통해 문화소외계층의 참여 기회를 확대한다. 이와 함께 지역주민이 운영하는 먹거리 장터와 푸드트럭을 통해 다양한 먹거리를 제공하고 다회용기 사용을 확대해 친환경 축제로 운영한다.

공사는 이번 축제를 통해 수도권매립지가 단순한 폐기물 처리시설을 넘어, 환경과 사람이 공존하고 지역사회와 함께 성장하는 친환경 복합문화공간으로 도약하고 있음을 보여줄 방침이다.

축제와 관련된 자세한 내용은 공사 누리집에서 확인할 수 있다.