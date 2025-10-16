“딱 하루 500그릇만 한정 판매”…봉화 ‘내성천 송이라면’ 맛은?
가을 대표 미식 축제 ‘제29회 봉화송이축제’ 16일 경북 봉화군에서 개막
향긋한 송이 내음이 경북 봉화 전역을 물들이며 가을을 대표하는 미식 축제인 ‘제29회 봉화송이축제’가 16일 봉화군 봉화읍 내성천 체육공원 일원에서 화려하게 막을 올렸다.
‘송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠지다’를 슬로건으로 한 이번 축제는 19일까지 4일간 이어지며 송이와 한약우, 농·특산물, 지역 문화가 어우러진 가을 종합선물세트로 펼쳐진다.
개막 첫날, 청정 봉화의 농산물이 한 그릇에 담긴 ‘오색오미 대형 비빔밥 퍼포먼스’가 축제의 서막을 알렸다. 500인분의 비빔밥이 현장에서 무료 시식으로 제공되자 방문객들은 긴 줄을 서며 봉화의 맛을 만끽했다.
이날 저녁 가을 정취와 함께 열릴 개막식에는 이수연, 정다경, 최재명, 천록담, 손빈아 등 인기 트로트 가수들이 무대에 올라 흥겨운 분위기를 이끌어내며 4일간의 축제 여정의 시작을 본격적으로 알린다.
올해 새롭게 선보인 ‘송이주막존’과 ‘내성천 송이라면존’은 단연 화제다.
‘송이주막존’은 초가집 형태의 전통 주막 텐트로 도토리묵, 전, 송이탕 등 향토 음식과 봉화 전통주가 어우러지며 맛과 쉼이 공존하는 공간으로 운영되고 있다.
‘내성천 송이라면’은 송이버섯과 파, 계란을 곁들인 밀키트형 메뉴로 하루 500그릇 한정 판매되며 연일 매진 행렬을 기록중이다. ‘5000원으로 즐기는 봉화의 깊은 향’이라는 입소문이 퍼지면서 아침 일찍부터 긴 줄이 늘어섰다.
가을 미식의 정점 송이 대형식당도 인기다. 송이육회, 소고기국밥, 송이전골, 한약우 셀프상차림 등 다채로운 메뉴가 준비돼 있으며 직접 송이를 손질해 맛볼 수 있는 ‘송이 셀프 손질터’도 마련돼 관람객들의 체험 열기가 뜨겁다.
몇 년만에 맞이한 송이 풍년에 판매량도 단연 돋보인다. 송이판매장터에서는 봉화송이생산자유통협회가 운영을 맡아 신선한 송이를 직거래로 판매 중이다. 올해는 풍성한 송이 생산으로 축제장은 연일 발 디딜 틈이 없을 정도로 북적였다.
관광객들은 “봉화 송이는 향이 깊고 육질이 단단해 전국 어디서도 이런 맛을 보기 어렵다”며 만족감을 드러냈다.
축제 기간에는 봉화의 대표 문화행사 ‘제42회 청량문화제’, 지역 농가 소득 향상을 위한 ‘봉화군 농특산물 한마당’, ‘목재문화행사’가 함께 열리며 축제의 풍성함을 더했다.
삼계줄다리기, 교복체험, 전통김치 담그기 체험행사 등 전통과 현대가 어우러진 체험행사와 함께 농·임산물 판매, 품평회, 라이브커머스 등 다양한 프로그램이 진행돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다. 목재문화행사에서는 ‘숲속도시 봉화’라는 지역 브랜드를 알리며 목재를 활용한 친환경 체험 프로그램이 큰 인기를 얻었다.
박현국 봉화축제관광재단 이사장(봉화군수)은 “올해 봉화송이축제는 송이와 한약우, 농특산물은 물론 청량문화제까지 더한 문화와 체험 콘텐츠가 함께 어우러진 축제”라며 “가을의 향과 맛, 즐거움이 가득한 현장에서 많은 분들이 잊지 못할 추억을 남기시길 바란다”고 말했다.
