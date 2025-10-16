‘1% 나눔 기금’으로 ‘0원의 아침밥’ 제공하는 대구대학교

교직원 나눔 기금으로 학생 2500명에게 지원…대학 내 나눔 문화 확산

16일 오전 대구대 경산캠퍼스 동편복지관 1층 학생식당에서 진행된 ‘0원 아침밥’ 행사에서 박순진 총장(오른쪽)이 배식하고 있다. 대구대 제공



대구대학교는 교직원들의 따뜻한 기부로 조성된 ‘1% 나눔기금’을 활용해 16일부터 22일까지 5일간(주말 제외) ‘0원 아침밥’ 행사를 진행한다고 이날 밝혔다.



이번 행사는 중간고사 기간을 맞아 학생들의 건강한 아침 식사를 지원하고 교직원 기부금이 학생 복지로 환원되는 선순환 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.



대구대는 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 함께 추진하는 ‘천원의 아침밥’ 사업을 운영하고 있으며 여기에 교직원의 ‘1% 나눔기금’을 더해 ‘0원의 아침밥’을 준비했다.



‘뇌를 깨우는 아침밥! A+를 부르는 아침밥!’이라는 주제로 진행된 이번 행사는 하루 500인분씩 5일간 모두 2500명의 학생에게 무료 아침 식사를 제공한다.



행사 첫날인 16일 경산캠퍼스 동편복지관 1층 학생식당에는 오전 8시부터 아침밥을 먹기 위해 모인 학생들의 긴 줄이 이어졌다.



이날 박순진 총장을 비롯한 대학 보직자와 ‘1% 나눔기금’ 기부자 중 한 명인 김윤희 식품영양학과 교수, 학생자치기구 대표 등이 자원봉사자로 참여해 앞치마를 두르고 학생들에게 직접 배식했다.



학생들은 무료로 제공된 따뜻한 식사와 간식을 먹으며 시험공부로 지친 몸과 마음에 에너지를 채웠다.



박 총장은 “교직원들의 참여로 조성된 1% 나눔기금이 학생들의 학업 증진과 복지 혜택 확대에 쓰인다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 나눔과 상생의 대학 문화가 더욱 발전할 수 있도록 다양한 참여형 복지 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.



경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구대학교는 교직원들의 따뜻한 기부로 조성된 ‘1% 나눔기금’을 활용해 16일부터 22일까지 5일간(주말 제외) ‘0원 아침밥’ 행사를 진행한다고 이날 밝혔다.이번 행사는 중간고사 기간을 맞아 학생들의 건강한 아침 식사를 지원하고 교직원 기부금이 학생 복지로 환원되는 선순환 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.대구대는 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 함께 추진하는 ‘천원의 아침밥’ 사업을 운영하고 있으며 여기에 교직원의 ‘1% 나눔기금’을 더해 ‘0원의 아침밥’을 준비했다.‘뇌를 깨우는 아침밥! A+를 부르는 아침밥!’이라는 주제로 진행된 이번 행사는 하루 500인분씩 5일간 모두 2500명의 학생에게 무료 아침 식사를 제공한다.행사 첫날인 16일 경산캠퍼스 동편복지관 1층 학생식당에는 오전 8시부터 아침밥을 먹기 위해 모인 학생들의 긴 줄이 이어졌다.이날 박순진 총장을 비롯한 대학 보직자와 ‘1% 나눔기금’ 기부자 중 한 명인 김윤희 식품영양학과 교수, 학생자치기구 대표 등이 자원봉사자로 참여해 앞치마를 두르고 학생들에게 직접 배식했다.학생들은 무료로 제공된 따뜻한 식사와 간식을 먹으며 시험공부로 지친 몸과 마음에 에너지를 채웠다.박 총장은 “교직원들의 참여로 조성된 1% 나눔기금이 학생들의 학업 증진과 복지 혜택 확대에 쓰인다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 나눔과 상생의 대학 문화가 더욱 발전할 수 있도록 다양한 참여형 복지 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지