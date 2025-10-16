숭실사이버대, AI 활용 모빌리티 기술 공유 세미나 개최

“AI는 기술 분야를 넘어 사회 전반의 혁신을 이끌고 있다”며 “자율이동과 지능제어 분야의 급속한 발전이 산업 구조를 변화시키고 있다”고 말했다.

이어 “전문가들의 연구 결과를 공유함으로써 향후 연구와 교육의 방향을 모색하는 자리가 되길 바란다”고 덧붙였다.

한편, 1997년 설립된 우리나라 최초 사이버대학인 숭실사이버대학교는 ‘진리’와 ‘봉사’의 기독교 정신을 바탕으로 약 7500명의 재학생과 3만여명 이상의 졸업생을 배출했다. 올해 개교 28주년을 맞아 대학 특성화 체계 구축, 맞춤형 학생지원 확대, 글로컬 역량 강화 등 미래비전 실현을 위한 전략사업을 추진하며 교육환경 고도화에 힘을 쏟고 있다.