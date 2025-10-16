광주시, 기계·장비산업 기술개발 공모 선정…‘AI 팩토리’ 추진
제조공정에 AI 접목해 생산성 향상
2028년까지 4년간 총 63억원 투입
광주광역시가 인공지능(AI)을 제조공정에 접목해 생산성과 기업 경쟁력을 강화하는 ‘AI 팩토리’ 사업을 본격 추진한다.
광주광역시는 산업통상부가 주관하는 2025년도 ‘기계·장비산업 기술개발 사업(제조 기반 생산시스템)’ 공모에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.
이 사업은 AI 기반 차량 조명모듈 복합공정 자율제어 시스템을 개발해 지역 자동차부품 제조현장에 적용, 상용화하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 생산공정의 스마트화와 품질 고도화를 실현할 계획이다.
사업기간은 올해부터 2028년까지 4년간이며, 총사업비는 63억2000만원이다. 시비 부담 없이 국비 44억6000만원과 민간자본 18억6000만원이 투입된다.
사업은 LG이노텍, 제이디텍, 한국생산기술연구원, 인공지능산업융합사업단, 지오소프트, 아이브 등 산·학·연이 참여하는 컨소시엄으로 추진한다. 주요 사업내용은 양팔 로봇 기반 조립공정 자동화 통합 시스템 개발, 디지털 트윈 및 AI 비전 기반 양팔 로봇 제어 기술 개발, 공정 통합 관제 및 최적화를 위한 AI 운영 플랫폼 개발 등이다.
최태조 광주시 인공지능산업실장은 “지역 제조사업 전반에 AI 기반 혁신기술을 확산시켜 산업의 지능화와 미래차 전환 대응 역량을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “국비와 민간자본만으로 추진되는 만큼 효율적인 사업 운영과 기관간 협력체계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주시는 앞서 지난해부터 자동차 부품기업 공장에 AI 기술을 적용하는 ‘AI 자율제조 프로젝트’를 추진하고 있다. 이 프로젝트는 한국알프스, 한국자동차연구원 등과 함께 자동차 전장부품 도장공정 자율제조 시스템을 개발하는 사업으로, 지역 제조현장의 혁신모델로 주목받고 있다.
광주시는 또 이재명 정부 국정과제에 반영된 산업부의 ‘피지컬AI 기반 미래차산업 혁신 클러스터 조성사업’에도 자동차 부품기업의 AI 팩토리 전환을 포함한 마스터플랜을 수립할 계획이다. 이를 통해 지역 부품기업들의 미래차 부품 개발·실증·인증을 지원하고, 기업과 연구기관이 함께 첨단산업 생태계를 조성한다는 방침이다. 광주시는 내년 상반기까지 예비타당성조사 기획 용역을 추진한 뒤 산업부에 예비타당성조사를 신청할 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
