캄보디아 피싱 범죄연루 의심자 공항서 발견…출국제지·귀가 조치

비행기 탑승자에 대한 검문검색. 경찰 제공

30대 남성 A씨는 본업을 그만두고 쉬고 있던 중 과거 텔레그램을 통해 알고 지내던 동생이 아시아나 항공 탑승권을 보내줘 지난 15일 캄보디아로 출국하려 했다. 경찰은 비행기 탑승 게이트에서 범죄연루가 의심돼 A씨를 출국제지 및 귀가하도록 조치했다.