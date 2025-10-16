시사 전체기사

캄보디아 피싱 범죄연루 의심자 공항서 발견…출국제지·귀가 조치

입력:2025-10-16 12:43
공유하기
글자 크기 조정
비행기 탑승자에 대한 검문검색. 경찰 제공

인천국제공항경찰단은 캄보디아 피싱 범죄연루 의심자가 캄보디아 프놈펜 행 비행기 탑승 직전 면밀한 검문 검색을 통해 발견돼 출국제지 및 귀가 조치됐다고 16일 밝혔다.

30대 남성 A씨는 본업을 그만두고 쉬고 있던 중 과거 텔레그램을 통해 알고 지내던 동생이 아시아나 항공 탑승권을 보내줘 지난 15일 캄보디아로 출국하려 했다. 경찰은 비행기 탑승 게이트에서 범죄연루가 의심돼 A씨를 출국제지 및 귀가하도록 조치했다.

경찰 관계자는 “캄보디아 내 범죄행위가 국민적 관심이 증대되는 상황에서 공항경찰단이 캄보디아 행 비행기를 대상으로 경찰관을 전진배치 한 첫날부터 범죄연루 의심자를 발견하게 됐다”며 “지속적으로 캄보디아행 비행기 탑승자에대한 검문검색을 적극적으로 실시해 범죄를 예방하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
397
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
캄보디아 접경서 사망한 여성, ‘한국인 모집책’이었다
“큰일 날 뻔”…경산 아파트 지하 주차장서 불나 차량 100여대 그을림 피해
李 ‘백해룡 파견’ 진짜 이유는…“떠들지만 말고 어디 한번 해보라”
“27도 늦더위 탈진” 마라톤대회서 쓰러진 30대…의식불명 나흘만에 숨져
“캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’
한쪽선 “내집마련 무산” 다른쪽은 “집값 띄우기” 시장 대혼란
희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것”
[단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사
국민일보 신문구독