경기도 “기후경제시대, 지금이 기후테크에 투자할 시간”
경기도는 23~24일 양일간 수원 경기융합타운(경기신용보증재단 3층)에서 ‘2025 경기도 기후테크 컨퍼런스’를 개최한다고 16일 밝혔다.
과학적 근거에 기반한 기후위기 대응과 기술 혁신, 투자 활성화를 촉진하기 위해 마련됐다.
‘기후경제시대, 지금이 기후테크에 투자할 시간’을 주제로 국내외 대사·기후테크 기업·투자사·스타트업·도민 등이 참여한다.
24일 개막식에서는 크리스 리(하와이주 상원의원), 앤드류 창(뉴에너지넥서스 CEO), 이단 코헨콜(미국 캡처6 대표) 등이 기후테크 산업과 기후경제의 미래를 주제로 기조강연을 진행한다.
이어지는 패널토론은 전의찬 기후위기대응위원장의 사회로 로이 토버트(3D), 루신다 워커(주한영국상공회의소), 밀렌 듀올게로프(월드뱅크), 박건후(NH투자증권) 등 국내외 전문가가 참여해 ‘기후금융과 동향과 전략’을 논의한다.
기후테크 쇼케이스에서는 국내외 대표 기후테크 기업과 투자사들이 모여 기후테크 유니콘 성장전략 및 오픈이노베이션 협력 사례를 공유한다.
참석자는 로이 토버트(D3), 트리사나 나그라니(클라임웍스), 함일한(H에너지), 서유택(현대건설), 이기학(두산에너빌리티), 이호섭(한국CCUS추진단) 등으로, 좌장은 김효은 클라이밋웍스 재단 대표가 맡는다.
기후테크 세미나에서는 ‘기후금융과 기후테크의 투자·정책·시장 전략’을 주제로 김종대 교수(인하대), 한국환경연구원, NH투자증권, 경기신용보증재단 등이 국내외 기후금융 정책과 투자 전략을 발표한다.
행사장 3층 다목적홀에서는 누비랩, 에이트테크, 파이네코, 타이가, 그린컨티뉴, 에논 등 국내 기후테크 스타트업의 기술이 전시된다. 인공지능(AI) 식단 분석, 로보틱스로 폐기물 선별, 저탄소 콘크리트, 이끼와 ICT 융복합 기술, 친환경 가죽 소재 등 도민이 직접 체험할 수 있는 프로그램도 운영된다.
변상기 경기도 기후환경정책과장은 “기후테크는 미래 산업이자 기후경제의 새로운 성장축”이라며 “이번 컨퍼런스가 기술·금융·정책·도민이 함께하는 기후테크 생태계 전환의 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
