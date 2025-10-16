한국판 CES 꿈꾸는 대구 ‘FIX’…AI 대전환 선도

지난해 대구 엑스코에서 열린 미래혁신기술박람회에서 로봇 시연이 진행되고 있는 모습. 대구시 제공

585곳으로 늘었다. 해외 기업 비중도 20%(117곳)로 목표를 달성했다.

‘UAM 특별관’도 마련된다.

ICT 분야에서는 소버린 AI 생태계의 중심인 뤼튼, 업스테이지, KT, 메가존 등이 한자리에 모인다. 반도체 팹리스 기업으로는 텔레칩스, 넥스트칩, 휴컨 등이 참여한다. 지역 대표 반도체 소부장 기업인 이수페타시스, 양자컴퓨터용 극저온 냉각기 분야 최고 기술력을 보유한 SDT도 처음 전시에 참여한다.

기조강연에 샤오펑 에어로 공동 창업자 왕담, 국내 생성형AI 서비스기업 뤼튼 대표 이세영 등이 참여한다.