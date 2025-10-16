대전 상장기업 시총 사상 첫 76조 돌파

9월 대전 상장기업 현황. 대전테크노파크 제공

대전 지역 코스닥 상장기업들은 바이오·로봇·인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야를 중심으로 시장을 주도하고 있다.

알테오젠(24조5056억원)은 전국 코스닥 시총 1위 자리를 지키며 대전 바이오산업의 위상을 입증했으며 3위 펩트론(6조 9952억원)과 6위 레인보우로보틱스(5조9945억원), 7위 리가켐바이오(5조1437억원) 등도 꾸준히 상위권을 유지하고 있다.

유망기업들의 상장도 이어지고 있다. AI 경량화 전문기업인 노타는 이달 중 코스닥 상장을 앞뒀고, 지능형 고출력 레이저 솔루션 기업 액스비스(휴비스)는 지난달 18일 한국거래소에 코스닥 상장 예비심사를 청구했다.

임병화 대전TP 지역산업육성실장은 “액스비스까지 상장에 도전한 것은 대전TP의 기업 성장 지원체계가 실질적 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례”라며 “잠재력 있는 지역 유망기업들이 자본시장에 진입하고 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.