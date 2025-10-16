킨텍스, 경영평가 2년 연속 최고 등급인 ‘S’ 획득

2년 연속 역대 최대 실적 달성

이번 평가는 ‘지방자치단체 출자·출연기관 운영에 관한 법률’에 따라 고양시의 지도·감독 기관을 대상으로 실시되었으며 2024년도 실적을 기준으로 경영성과, 재무관리, 조직운영, ESG 등 전반을 종합 평가한 결과다.

킨텍스는 2년 연속 재무성과 부문에서 탁월한 실적을 거두며 지속 가능한 성장세를 이어간 점을 높이 평가받았다. 특히, 2024년에는 매출 950억원, 당기순이익 216억원을 기록해 2년 연속 역대 최대 실적을 달성했다. 이는 철저한 재무관리와 효율적 운영, 공공성과 수익성의 균형 잡힌 경영체계가 뒷받침된 결과로 평가됐다.

현재 킨텍스는 제3전시장 건립 공사에 착수하고 앵커호텔, 주차복합빌딩 등 인프라 개선사업을 병행 추진 중이다. 이는 고양시의 ‘체류형 MICE 도시’ 체계 구축에 핵심적인 사업일 뿐 아니라, 국내외 방문객 확대를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 이 외에도 청년고용 확대와 소상공인 지원 등 사회적 가치 실현에 앞장선 점도 높은 평가를 받았다.

이와 같은 성과와 혁신 노력은 최근 대통령 표창 수상이라는 결과로도 이어졌다. 킨텍스는 1274개 행정안전부 소속 공공기관 중 국내전시컨벤션센터 최초로 대통령상 수상이라는 영예를 안으며 국가 마이스 산업 발전과 지역경제 활성화에 기여한 위상을 다시 한번 입증했다.

이재율 킨텍스 대표이사는 “2년 연속 최고등급 달성은 모든 임직원이 함께 만들어낸 성과이자 대한민국 전시산업의 글로벌 위상을 높인 결과”라며 “앞으로도 지속 가능한 성장과 혁신을 통해 미래형 마이스 산업을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.