박용철 강화군수, 취임 1주년 맞아 ‘안정·미래·혁신’ 강조
‘군민 소통과 통합’을 슬로건으로 내건 박용철 인천 강화군수가 취임 1주년을 맞았다. 강화군은 안정·미래·혁신의 세 축이 조화롭게 맞물리며 새롭게 변모하고 있다. 지난해 10월 16일 보궐선거를 통해 취임한 박 군수는 흔들리던 군정을 신속히 안정시키는 한편 대규모 국책사업 추진으로 미래 비전을 세우고 혁신 과제를 잇달아 가동하며 군 전역에 변화를 이끌어 내고 있다는 평가를 받고 있다.
박 군수는 16일 “접경지역과 인구감소, 각종 규제라는 3중고에 혁신하지 않으면 지방소멸의 위기를 피할 수 없다는 절박함으로 지난 1년 군정에 매진했다”며 “7만 강화군민의 통합된 힘과 우리 공직자의 헌신으로 이제 강화 발전의 밑그림이 완성되었다”고 소회를 밝혔다.
군정 공백 혼란…현장 리더십
박 군수는 지난 1년간 군정을 빠르게 안정시켰다는 평가를 받고 있다. 전임 군수의 갑작스러운 유고로 7개월간 군정 공백이 이어지고 대남 소음공격 피해가 겹치며 지역 불안이 고조됐던 점을 감안하면 그 의미가 더욱 크다.
취임 직후에는 최우선 과제였던 북한 소음공격 문제에 발 빠르게 대응했다. 취임 보름 만인 지난해 11월 1일 강화 전 지역을 ‘위험지역’으로 설정해 대북 전단 살포를 전면 금지하고, 중앙정부에는 우리 측 대북방송의 선제 중단을 공식 요청하는 등 군의 단호한 입장을 명확히 했다.
군정 운영체계의 정비도 속도감 있게 이뤄졌다. 박 군수는 취임과 동시에 비전 실현을 뒷받침할 조직개편을 단행했다. 지역소멸 위기에 선제 대응하기 위해 ‘인구증대담당관’을 신설하고 ‘일자리경제과’와 ‘관광과’를 분리하는 등 조직과 기능을 현안 중심으로 재배치했다. 그 결과 의사결정의 속도와 실행력을 높아졌다는 평가다.
빠른 안정의 배경에는 15년에 걸친 지역 정치 경험이 자리한다. 지난 2010년 군의원을 시작으로 시의원을 거치며 행정과 현장을 두루 경험한 박 군수는 공직자와 주민과의 두터운 신뢰를 바탕으로 현안을 신속히 진단하고 해결을 이끌었다.
주민과의 소통 기반을 넓힌 점도 안정에 큰 몫을 했다. 제1호 공약으로 100인이 참여하는 ‘군민통합위원회’를 출범시켜 민·관 협력의 틀을 마련했고 ‘찾아가는 이동군수실’을 상시 운영하며 생활 현장의 목소리를 직접 들었다. 현장 요구를 신속히 군정에 반영하는 체계를 구축함으로써 행정의 신뢰와 체감도를 함께 끌어 올렸다.
대규모 국책사업 추진…도약의 시대
민선 8기 군은 미래 100년을 위한 새로운 도약을 준비하며 지난 1년간 외연을 과감히 확장했다. 농업·관광 중심의 산업구조를 넘어 지속 가능한 신성장동력을 마련하기 위해 대규모 국가사업 유치에 본격적으로 나선 것이다.
강화 경제자유구역 지정 추진이 대표적이다. 강화 남단 화도면·길상면 일원 6.32㎢ 규모에 블루·그린바이오, 인공지능(AI) 기반 디지털 제조, 복합관광이 어우러진 미래형 산업단지를 조성해 양질의 일자리를 대거 창출하고 지역 성장의 견인차로 삼겠다는 구상이다. 군은 연말 인천시를 통해 산업통상자원부에 공식 신청할 예정이다.
국립강화고려박물관 건립 유치도 병행하고 있다. 고려의 역사성과 정체성을 온전히 품은 ‘강화’의 상징성을 바탕으로 새 관광 랜드마크를 조성하겠다는 계획이다. 여야 국회의원의 초당적 지지와 학계·인천 지역사회의 공감대가 확산하며 추진 동력이 강화되고 있다. 군은 국회 등에서 세 차례 토론회를 열어 공론화를 이어가고 있으며 내년 초 문화체육관광부에 건립 건의서 공식 제출할 계획이다.
두 사업은 대규모 서명운동을 통해 군민의 자발적 참여와 기대를 이끌어내며 지역사회 전반에 긍정적 변화를 확산시키고 있다. 군민 결집력이 사업 추진의 강력한 원동력으로 작동하고 있다는 평가다.
지역 발전의 필수 기반인 교통 인프라 확충도 속도를 내고 있다. 연말 착공 예정인 ‘강화∼계양 고속도로’의 내실 있는 추진을 위해 관계기관에 개선 대책을 지속 건의하는 한편 서울역 직행 M버스 신설을 추진 중이다. 서울 접근 시간을 자가용 30분대, 대중교통 1시간 내로 단축해 ‘도약의 시대’를 뒷받침할 핵심 인프라를 갖춘다는 계획이다.
지역살리기 정책 ‘새 판짜기’
군은 노인복지 분야의 무게 중심을 ‘돌봄’에서 ‘참여’ 중심의 복지로 옮겼다. 단순 보호를 넘어 노년기 사회적 고립을 예방하고 활기찬 일상을 지원하는 데 방점을 찍었다.
대표적으로 거동이 불편한 어르신의 이동권을 보장하기 위해 인천 최초로 무상택시를 시행했으며 무릎 인공관절 수술비 지원 대상을 기존 저소득층에서 중위소득 150% 이하로 확대해 일상 복귀를 도왔다.
또한 노년기 사회활동의 거점시설인 노인복지관의 별관을 총사업비 117억원을 투입해 건립 중이며 마을 단위에서는 스마트 헬스케어 경로당을 111곳까지 확대해 여가·건강·체육활동 참여를 넓혔다.
군은 주력 산업인 농업 분야에서 고부가가치형 농업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 대표적으로 최신시설을 갖춘 임대형 스마트팜인 ‘로컬 팜 빌리지’가 다음 달 준공을 앞두고 있으며, 참가자 모집을 거쳐 내년 상반기 본격 운영에 들어갈 예정이다.
강화섬쌀의 부가가치 제고를 위한 움직임도 활발하다. 수확시기 분산을 위해 개발한 조생종 신품종 ‘강들미’에 대해 품종보호 출원을 마치고 농가에 보급을 확대했다. 아울러 판로 확대를 위해 다양한 기업·기관과 업무협약을 체결, 연간 143t 규모의 신규 판매처를 개척하며 농가 소득 극대화를 뒷받침하고 있다.
농업 경쟁력 저하의 주요 원인인 일손 부족 해소에도 적극 나섰다. 라오스·몽골 등과 외국인 계절근로자 도입 협약을 체결했으며 내년부터 지역농협과의 협력 체계를 구축해 본격 시행할 계획이다.
군은 교육의 지향점을 지역 학생 중심에서 외부 학생이 찾아오는 매력적인 환경 조성으로 전환하고 있다. 인천시교육청과의 협력체계를 강화해 올해부터 가족 체류형 농촌 유학 프로그램을 본격 지원하고 강화교육발전특구 시범사업을 추진해 지역의 장점을 살린 차별화된 교육 생태계를 조성하고 있다.
농어촌 교육의 약점으로 지적돼 온 문화·체육 등 교과 외 활동도 적극 보강한다. 강화읍 신문리 일원에 5000평 규모의 청소년복합문화타운 조성 사업을 착수했으며 유치원부터 고등학교까지 다양한 특별활동을 뒷받침하기 위해 교육경비를 전국 최고 수준인 30억원으로 확대했다.
군은 문화정책 분야에서도 유명인 중심에서 지역 예술인·주민 참여형 생활문화 중심으로 전환했다.
지역 예술인에게는 무대 기회를 대폭 넓혔다. 각종 축제에 지역 예술인의 참여 비중을 높이고, 공원 야외무대를 상시 개방해 버스킹을 수시로 신청·개최할 수 있도록 했다. 아울러 다음 달에는 최초로 ‘강화 지역예술인 뮤직 페스티벌’을 열어 지역 문화 활동의 저변을 더욱 확대할 계획이다.
주민이 일상에서 문화를 누릴 인프라 확충도 병행하고 있다. 전문 공연장을 갖춘 강화 복합문화공간을 조성 중이며 문화기반시설이 상대적으로 부족했던 강화 남부권에는 생활문화센터 신축을 추진하고 있다. 현재 관련 투자심사 등 행정절차를 밟는 중으로 지역사회의 기대를 모으고 있다.
