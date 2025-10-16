박용철 강화군수, 취임 1주년 맞아 ‘안정·미래·혁신’ 강조

박용철 인천 강화군수. 강화군 제공

군정 공백 혼란…현장 리더십

대규모 국책사업 추진…도약의 시대

박용철 인천 강화군수. 강화군 제공

지역살리기 정책 ‘새 판짜기’

군은 노인복지 분야의 무게 중심을 ‘돌봄’에서 ‘참여’ 중심의 복지로 옮겼다. 단순 보호를 넘어 노년기 사회적 고립을 예방하고 활기찬 일상을 지원하는 데 방점을 찍었다.

군은 주력 산업인 농업 분야에서 고부가가치형 농업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 대표적으로 최신시설을 갖춘 임대형 스마트팜인 ‘로컬 팜 빌리지’가 다음 달 준공을 앞두고 있으며, 참가자 모집을 거쳐 내년 상반기 본격 운영에 들어갈 예정이다.

군은 교육의 지향점을 지역 학생 중심에서 외부 학생이 찾아오는 매력적인 환경 조성으로 전환하고 있다. 인천시교육청과의 협력체계를 강화해 올해부터 가족 체류형 농촌 유학 프로그램을 본격 지원하고 강화교육발전특구 시범사업을 추진해 지역의 장점을 살린 차별화된 교육 생태계를 조성하고 있다.

군은 문화정책 분야에서도 유명인 중심에서 지역 예술인·주민 참여형 생활문화 중심으로 전환했다.