남부내륙철도 경남구간 연내 착공 총력…지역 건설업 활력 기대

남부내륙철도 노선도. 경남도 제공

경남도는 지역 건설업 활황을 위해 국토부, 국가철도공단과 협력해 사업계획 적정성 재검토 기간을 줄이고 기재부 사업비 협의가 조기 진행되도록 힘을 보태왔다. 또 설계 지연을 방지하기 위해 관계기관 협의에 적극 참여하고, 실시계획 승인 절차 및 시공사 입찰 공고를 병행하는 등 행정절차에도 속도를 냈다.