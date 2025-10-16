인천시, 겨울철 자연재난 총력 대응…시민 불편 최소화

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 대설과 한파 등 겨울철 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 인명 피해 예방을 최우선으로 두고 재해 취약지역 체계적 관리와 선제적 대응을 위한 소통·협업체계 구축 및 시민 참여를 위한 홍보 강화를 이번 종합대책의 기본 방향으로 삼았다.

겨울철 대설에 대비해서는 제설 취약 지역 104곳, 결빙 취약 구간 106

적설 취약 시설물 79

집중 관리할 방침이다. 대설 및 도로 결빙에 따른 시민 교통 불편을 줄이기 위해서는 사전 제설제 살포, 교통 통제 등 철저한 안전 관리와 맞춤형 제설 대책을 추진한다.

이와 함께 시는 시민들이 한파로부터 안전하게 머물 수 있도록 한파 쉼터 890곳을 지정·운영하고 운영현황을 국민재난안전포털과 안전디딤돌 애플리케이션을 통해 시민들에게 공개한다. 한파 안심숙소 17곳,

응급대피소 19곳도 추가 운영해 긴급상황 시 누구나 이용할 수 있도록 접근성을 높이고 한랭질환 발생 현황을 실시간 모니터링해 인명피해를 사전에 예방하며 취약계층을 집중 보호할 방침이다.