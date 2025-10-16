인천시, 겨울철 자연재난 총력 대응…시민 불편 최소화
인천시는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 겨울철 자연재난 대책기간으로 정하고 현장 중심 사전대비 체계 구축을 통한 시민 불편 최소화를 목표로 겨울철 자연재난 대응 종합대책을 시행한다고 16일 밝혔다.
시는 대설과 한파 등 겨울철 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 인명 피해 예방을 최우선으로 두고 재해 취약지역 체계적 관리와 선제적 대응을 위한 소통·협업체계 구축 및 시민 참여를 위한 홍보 강화를 이번 종합대책의 기본 방향으로 삼았다.
겨울철 대설에 대비해서는 제설 취약 지역 104곳, 결빙 취약 구간 106곳, 적설 취약 시설물 79곳을 집중 관리할 방침이다. 대설 및 도로 결빙에 따른 시민 교통 불편을 줄이기 위해서는 사전 제설제 살포, 교통 통제 등 철저한 안전 관리와 맞춤형 제설 대책을 추진한다.
또 재난 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 재난문자 등 기상특보를 신속히 전파하고 농촌·산간지역의 제설 작업에 지역자율방재단 등 민간 봉사인력을 적극 투입해 현장 대응력을 높일 계획이다.
한파 관련 인명피해 예방과 관련해서는 독거노인, 노숙인, 쪽방 주민, 저소득 한부모 가족 등 고위험군 대상자를 중심으로 안전 확인 및 보호 활동을 강화한다. 생활지원사를 중심으로 사물인터넷(IoT) 안심폰을 활용한 안부 확인 서비스를 운영하고 긴급상황 발생 시 신속히 지원할 수 있는 상시 대응체계를 유지한다.
이와 함께 시는 시민들이 한파로부터 안전하게 머물 수 있도록 한파 쉼터 890곳을 지정·운영하고 운영현황을 국민재난안전포털과 안전디딤돌 애플리케이션을 통해 시민들에게 공개한다. 한파 안심숙소 17곳, 응급대피소 19곳도 추가 운영해 긴급상황 시 누구나 이용할 수 있도록 접근성을 높이고 한랭질환 발생 현황을 실시간 모니터링해 인명피해를 사전에 예방하며 취약계층을 집중 보호할 방침이다.
윤백진 시 시민안전본부장은 “시와 군·구, 관계기관이 긴밀히 협력해 대설과 한파에 따른 인명 및 재산 피해를 최소화하고 재난 취약계층 보호와 시민 안전관리를 철저히 준비해 시민 불편을 줄이겠다”고 말했다.
