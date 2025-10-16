시사 전체기사

[속보] 중대본 “장애시스템 45.7% 복구…국정자원 대전센터 구조진단”

입력:2025-10-16 09:28
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
캄보디아 접경서 사망한 여성, ‘한국인 모집책’이었다
“큰일 날 뻔”…경산 아파트 지하 주차장서 불나 차량 100여대 그을림 피해
李 ‘백해룡 파견’ 진짜 이유는…“떠들지만 말고 어디 한번 해보라”
“27도 늦더위 탈진” 마라톤대회서 쓰러진 30대…의식불명 나흘만에 숨져
“캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’
한쪽선 “내집마련 무산” 다른쪽은 “집값 띄우기” 시장 대혼란
희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것”
[단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사
국민일보 신문구독