[속보] 코스피, 장중 3700선 돌파…사상 처음

16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

삼성전자는 이날 장초반 한때 9만6900원까지 오르며 역대 최고가(9만6800원·2021년 1월 11일)를 경신했다. 현재는 전장보다 1.47% 오른 9만6400원에 거래 중이다.