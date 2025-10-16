[속보] 백해룡, 동부지검 출근 첫날 “검찰 수사팀은 불법단체”
서울동부지검 ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 합동수사팀으로 파견이 결정된 백해룡 경정이 출근 첫날 검찰 수사팀이 ‘불법단체’라고 규정하며 날을 세웠다.
백 경정은 16일 오전 서울 송파구 동부지검 청사 앞에서 기자들과 만나 “검찰은 수사 대상이다. 검찰 최고 지휘부가 의혹과 관련돼 있다”며 “합동수사팀은 위법하게 구성된 불법단체라고 주장해왔는데 그곳으로 출근하고 있다. 공직자로서 신념이 흔들린다”고 주장했다.
다만 백 경정은 “인사 명령을 수행하는 게 공무원 의무”라며 “출근 의무가 있어 출근한 것”이라고 말했다.
백 경정은 동부지검을 이끌며 합동수사단을 지휘하는 임은정 검사장과는 어떻게 소통하느냐고 묻는 말에 “소통하지 않는다”고 답했다.
이재명 대통령은 세관 마약수사 외압 의혹과 관련해 “지휘고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정히 수사하라”고 밝히며 백 경정을 합동수사팀에 파견할 것을 지시했다고 대통령실 대변인은 지난 12일 말했다.
이 의혹은 서울 영등포경찰서 마약수사팀장이던 백 경정이 2023년 9월 세관 직원의 마약 밀반입 공모 의혹을 제기하며 수사를 확대하자 당시 경찰 고위 간부와 대통령실 등이 외압을 가해 수사를 중단시켰다는 내용이다.
