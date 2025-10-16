美언론, 국방부 ‘보도통제’에 반발…출입증 반납 후 기자실 비워
미국 국방부의 이례적인 보도 통제 조치에 반발한 출입 기자들이 출입증을 집단 반납하고 기자실에서 퇴거했다. 언론 자유를 침해하는 위헌적 조치라는 비판 속에 보수·진보 매체를 가리지 않고 대부분의 언론사가 동참했다.
국방부 기자단인 펜타곤 언론인 협회는 15일(현지시간) 입장문을 내고 “오늘 국방부는 미국 내 사실상 모든 주요 언론 조직으로부터 국방부 담당 기자의 출입증을 몰수했다”고 밝혔다.
사건의 발단은 국방부가 내놓은 새로운 미디어 정책이었다. 국방부는 ‘사전 승인받지 않은 내용을 보도하면 출입증을 박탈한다’는 내용의 서약서에 서명할 것을 요구했다. 그러면서 지난 14일 오후 5시까지 서명하지 않으면 24시간 내에 출입증을 반납하고 청사를 비우라고 통보했다.
이날 언론인 협회는 “국방부는 기자들이 새로운 미디어 정책에 동의하는 서명을 하지 않겠다고 했기 때문에 출입증을 몰수했다”며 “새 정책은 국가 안보 관련 보도를 범죄화하겠다는 위협을 내포하고 있으며 이에 서명하는 이들이 기소 가능성에 노출된다”고 주장했다.
이어 “협회 구성원들은 여전히 미군에 대해 보도하는 데 전념하고 있다”면서도 “하지만 착각하지 말라. 2025년 10월 15일 오늘은 언론 자유에 있어서 어두운 날”이라고 밝혔다.
트럼프 행정부에 우호적이던 폭스뉴스를 비롯해 뉴스맥스, 워싱턴타임스 등 보수 성향 매체들도 서명을 거부했다. AFP, 알자지라, BBC, 연합뉴스 등 외신 기자단 다수도 출입증 반납에 동참했다. 서명 시한까지 서약서에 서명하겠다는 입장을 밝힌 곳은 친트럼프 성향의 극우 매체 ‘원아메리카뉴스’가 유일한 것으로 알려졌다.
