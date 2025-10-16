최태원-노소영 ‘세기의 이혼’ 오늘 대법 선고

최태원(왼쪽) SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난해 3월 12일 서울 서초구 서울고법에서 열린 이혼소송 항소심 공판에 출석했다. 연합뉴스

부부 공동재산이라고 판단해 1심 대비 20배 많은 재산분할 판단을 내렸다.

노 전 대통령과 무관하게 형성한 특유재산이 맞으며, 노 관장이 단순히 협력하거나 내조했다는 이유만으로 재산 분할을 받아서는 안 된다는 것이다.