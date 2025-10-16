“여기에 왜 이걸?”…국회서 5년간 무기류 6천여건 적발
최근 5년간 국회 경내에 무기를 반입하려다 적발된 사례가 6000여건이 넘는 것으로 나타나 국회 방호 시스템에 구멍이 뚫렸다는 지적이 나온다.
국회 운영위원회 소속 국민의힘 박충권 의원실이 16일 국회사무처로부터 받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 10월까지 국회 경내에서 총 6096건의 무기류 물품이 적발됐다.
품목별로는 도검류가 5179건으로 가장 많았고, 망치나 송곳 등 공구류 558건, 가스총 127건, 권총 49건, 전기충격기 4건 순이었다.
적발된 사례 대부분은 방문객이 소지하고 있던 사무용 커터칼이나 다용도 접이식 칼, 전기충격기나 권총은 신변 경호 경찰공무원이 사전 협의가 이뤄지지 않은 무기를 소지했다 적발된 경우였다.
가스총은 은행 보안 업체 직원이 현금 수송을 위해 부주의로 소지하다 적발된 사례였다.
하지만 단순 실수가 대부분이라 해도 국회 방호 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 비판이 나온다.
실제로 이달 초 국회 의원회관 화장실에서 손도끼와 너클 등이 발견돼 경찰이 내사에 착수하는 사건도 있었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
