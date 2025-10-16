전국 흐린 가운데 가을비…아침 시간당 20㎜ 내리는 곳도
목요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 오전까지 비가 내리겠다.
비는 전국 대부분 지역에서 오전에 그칠 것으로 예상된다. 서울·인천·경기 북부와 강원 영서 북부는 아침까지 빗방울이 떨어지겠다. 경상권과 제주도는 오후까지, 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지는 밤까지 이어지겠다.
특히 전남권과 경남권, 제주도는 아침까지 돌풍·천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 부산·울산·경남, 제주도 10~50㎜, 대구·경북 10~40㎜, 광주·전남 5~40㎜, 강원 영동, 울릉도·독도 5~20㎜, 충북 5~10㎜, 경기 남부 내륙, 강원 영서 중·남부, 대전·세종·충남, 전북 5㎜ 안팎이다.
이날 오전 5시 현재 기온은 서울 17.4도, 인천 17.4도, 대전 17.7도, 광주 19.5도, 대구 18.4도, 부산 21.5도 등이다. 낮 최고기온은 19~27도로 예보됐다.
바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~2.5m로 예측된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사