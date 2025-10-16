오늘의 날씨 - 오전 (2025년 10월 16일)
10월 16일 목요일, 아침 날씨입니다.
서울·충청·호남·경북 지방에 비가 예상됩니다. 출근길에 우산을 꼭 챙겨야겠습니다.
아침 최저기온은 서울 17.0도, 인천 17.0도, 수원 18.0도, 춘천 16.0도, 강릉 17.0도, 청주 18.0도, 대전 17.0도, 전주 19.0도, 광주 20.0도, 대구 19.0도, 부산 20.0도, 제주 22.0도로 예상됩니다.
낮 최고기온은 서울 24.0도, 인천 24.0도, 수원 25.0도, 춘천 24.0도, 강릉 22.0도, 청주 25.0도, 대전 24.0도, 전주 26.0도, 광주 26.0도, 대구 23.0도, 부산 24.0도, 제주 26.0도로 예상됩니다.
이상 날씨였습니다.
웨더봇 기자
※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.
