파라다이스, 회사채 수요예측 ‘12배’ 흥행…“안정·성장성 인정”

파라다이스 CI. 그룹 제공

파라다이스의 올해 상반기 매출액은 5678억원(지난해 대비 5.5% 증가), 당기순이익은 755억원(38.3% 증가)을 기록했다. 카지노 부문 매출이 10% 이상 늘었으며 호텔·리조트 부문도 관광객 수 회복에 힘입어 두 자릿수 성장세를 보였다.