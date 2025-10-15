오현규 “세리머니 100가지 준비”…대표팀 원톱 굳히기

오현규가 지난 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 평가전에서 쐐기골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

홍 감독은 경기 후 “오현규는 선발 출전해도 충분히 자기 역할을 할 수 있는 선수”라며 “오늘 득점을 만든 오현규, 엄지성, 이강인 등은 우리가 공을 들이고 있는 중요한 공격 라인”이라고 평가했다.