[속보] 정부, 캄보디아 보코산 지역 등 여행금지 발령

'캄보디아 정부합동 대응팀' 단장인 김진아 외교부 2차관이 15일 오후 인천국제공항을 통해 출국에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

외교부는 캄보디아 일부 지역에 대해 16일 0시를 기해 여행경보 4단계 ‘여행금지’를 발령하고 여타 지역에 대해서도 기존의 여행경보를 상향 조정한다고 15일 밝혔다.