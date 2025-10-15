시사 전체기사

[속보] 정부, 캄보디아 보코산 지역 등 여행금지 발령

입력:2025-10-15 17:29
수정:2025-10-15 17:41
'캄보디아 정부합동 대응팀' 단장인 김진아 외교부 2차관이 15일 오후 인천국제공항을 통해 출국에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

외교부는 캄보디아 일부 지역에 대해 16일 0시를 기해 여행경보 4단계 ‘여행금지’를 발령하고 여타 지역에 대해서도 기존의 여행경보를 상향 조정한다고 15일 밝혔다.

현재 특별여행주의보가 발령된 지역 중 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시는 여행금지 지역으로 지정된다. 보코산은 지난 8월 한국인 1명이 숨진 채 발견된 곳이다. 바벳시와 포이펫시도 범죄단체들이 많이 포진한 곳으로 알려졌다.

외교부는 여행금지 발령에 따라 해당 지역에 방문·체류하는 경우 여권법 등 관련 규정에 의거해 처벌받을 수 있다고 경고했다.

범죄단체 밀집 지역인 시하누크빌주에도 3단계 ‘출국권고’가 발령된다. 여타 특별여행주의보(2.5단계) 발령 지역은 현 효력이 계속 유지되며 특별여행주의보 및 3·4단계가 아닌 전 지역에는 2단계 ‘여행자제’가 발령된다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

