강원랜드, ESG 나눔선도기업 대상 수상
강원랜드가 15일 강원사회복지공동모금회로부터 ‘2025년 강원특별자치도 ESG나눔선도기업 대상’으로 선정돼 감사패를 수상했다.
‘ESG나눔선도기업’은 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)를 바탕으로 지속가능경영을 실천하며, 사회적 책임을 통해 지역사회에 나눔을 실천하고 나눔문화 확산에 기여한 기업 및 단체를 대상으로 강원사회복지공동모금회에서 선정한다.
강원랜드는 2003년부터 강원사회복지공동모금회를 통해 누적 143억 여원을 기부해 강원도 내 최고 누적 모금액을 기록하고 있다.
다방면에 걸친 사회공헌활동으로 폐광지역 경제 활성화와 지역주민 복지 증진을 위한 파트너 역할을 실천한 공로를 인정받아 이번 감사패를 수상했다.
강원랜드는 설립취지인 폐광지역 경제 활성화와 주민 삶의 질 향상을 위해 창립 이래 사회공헌사업 관련 사업비 총 4119억원을 투입해 지역 발전과 상생협력 사업을 지속하고 있다.
최철규 대표이사 직무대행은 15일 “대한민국 대표 나눔기관인 사랑의열매로부터 의미 있는 상을 받게 되어 매우 영광스럽고 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 폐광지역의 든든한 동반자로서 나눔의 가치를 실현하고, 모든 국민에게 사랑받는 기업이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사