“잊지 않겠다더니”…세월호 선체 절단물 팔아 수익 낸 이재명 정부

해양수산부, 선체 절단물 258톤 고철로 매각해 8792만원 수익

문재인 정부, “증거물로서 보존” 원칙 명시하고 기념물 제작 제안

세월호 선체 절단물. 강명구 의원실 제공

세월호 선체 절단물. 강명구 의원실 제공



세월호 구조와 수색 과정에서 나온 선체 절단물 258톤이 지난 7월 고철로 매각돼 해양수산부가 8792만원의 이익을 거둔 사실이 확인됐다. 이재명 정부가 약속한 ‘세월호 진상 규명’ 의지와 정면으로 배치돼 거센 논란이 예상된다.



15일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 강명구 국회의원(국민의힘·경북 구미시을) 이 해양수산부로부터 제출받은 자료에 따르면 해수부는 2024년 2월부터 2025년 7월까지 약 936톤의 폐기물을 처리했으며 이 중 2025년 7월에 처리된 258 톤은 세월호 선체 절단물이었던 것으로 드러났다.



이 절단물은 선내 객실, 화물창, 하역기기 등 세월호의 실제 구조물 일부로 구조 및 수색 과정에서 발생했다. 세월호 참사 당시 더불어민주당은 이 절단물들이 증거물에 해당한다며 반드시 원형 보존돼야 한다고 주장해왔다.



실제로 2018년 문재인 정부 시절 발표된 ‘세월호 선체 보존·처리 계획’에서도 선체 절단물은 ‘세월호 참사의 원인이 규명될 때까지 처분되어서는 안 되며 증거의 한 부분으로 보존돼야 한다’고 명시돼 있다.



또 이 선체 절단물을 녹여 기념관 조성이나 세월호 뱃지 제작에 활용하는 방안도 제안됐다. 하지만 이재명 정부는 이 같은 지침을 어기고 선체 절단물을 고철로 매각해 수익을 얻었다.



강 의원은 “세월호를 영원히 잊지 않겠다며 ‘잠수함 충돌설’, ‘인신 공양설’ 등 온갖 괴담을 퍼뜨리고 진실을 오염시키더니 정권이 바뀌자마자 결국 고철로 팔아넘겼다” 며 “이재명 정권 아래에서 그 이용 가치를 다한 세월호는 고철 매각으로 영원히 잊혀진 셈” 이라고 비판했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세월호 구조와 수색 과정에서 나온 선체 절단물 258톤이 지난 7월 고철로 매각돼 해양수산부가 8792만원의 이익을 거둔 사실이 확인됐다. 이재명 정부가 약속한 ‘세월호 진상 규명’ 의지와 정면으로 배치돼 거센 논란이 예상된다.15일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 강명구 국회의원(국민의힘·경북 구미시을) 이 해양수산부로부터 제출받은 자료에 따르면 해수부는 2024년 2월부터 2025년 7월까지 약 936톤의 폐기물을 처리했으며 이 중 2025년 7월에 처리된 258 톤은 세월호 선체 절단물이었던 것으로 드러났다.이 절단물은 선내 객실, 화물창, 하역기기 등 세월호의 실제 구조물 일부로 구조 및 수색 과정에서 발생했다. 세월호 참사 당시 더불어민주당은 이 절단물들이 증거물에 해당한다며 반드시 원형 보존돼야 한다고 주장해왔다.실제로 2018년 문재인 정부 시절 발표된 ‘세월호 선체 보존·처리 계획’에서도 선체 절단물은 ‘세월호 참사의 원인이 규명될 때까지 처분되어서는 안 되며 증거의 한 부분으로 보존돼야 한다’고 명시돼 있다.또 이 선체 절단물을 녹여 기념관 조성이나 세월호 뱃지 제작에 활용하는 방안도 제안됐다. 하지만 이재명 정부는 이 같은 지침을 어기고 선체 절단물을 고철로 매각해 수익을 얻었다.강 의원은 “세월호를 영원히 잊지 않겠다며 ‘잠수함 충돌설’, ‘인신 공양설’ 등 온갖 괴담을 퍼뜨리고 진실을 오염시키더니 정권이 바뀌자마자 결국 고철로 팔아넘겼다” 며 “이재명 정권 아래에서 그 이용 가치를 다한 세월호는 고철 매각으로 영원히 잊혀진 셈” 이라고 비판했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지