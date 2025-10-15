MBC 사장, 故 오요안나 유족에 “진심으로 사과”
MBC가 직장 내 괴롭힘을 호소하다 세상을 떠난 기상캐스터 고(故) 오요안나씨의 유족에게 사과하고 재발 방지를 약속했다.
안형준 MBC 사장은 15일 서울 마포구 MBC 사옥에서 유족과 공동 기자회견을 열고 “꽃다운 나이에 이른 영면에 든 고인의 명복을 빈다. 고인의 어머님을 비롯한 유족께 진심으로 위로와 사과의 말씀을 드린다”며 고개 숙였다. 고인은 2021년 MBC에 입사해 비정규직 프리랜서로 일하다 지난해 9월 사망했다.
MBC는 프리랜서·비정규직 처우 개선을 위해 지난 4월 상생협력담당관을 신설하고 MBC에서 일하는 모든 사람의 고충·갈등을 전담할 창구를 마련했다. 직장 내 괴롭힘 예방 교육도 시행하고 있다. 안 사장은 “책임 있는 공영방송사로서 서로 존중하고 배려하는 조직문화, 더 나은 일터를 만들어 가기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.
양측은 합의서에 서명했다. 안 사장은 “오늘의 합의는 다시는 이런 안타까운 일이 없어야 한다는 문화방송의 다짐”이라고 했다. 앞서 MBC는 고인의 1주기인 지난달 16일 “프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고, 기상기후 전문가 제도를 도입해 정규직 채용하기로 했다”는 합의 내용 일부를 발표한 바 있다.
안 사장은 고인의 이름이 새겨진 명예사원증을 어머니 장연미씨에게 전달했다. 눈물을 쏟은 장씨는 “하늘에 있는 요안나와 함께 MBC의 제도 개선 노력을 지켜보겠다”고 말했다. 장씨는 지난달 8일부터 28일간 MBC 사옥 앞에서 공식 사과와 재발 방지 등을 요구하며 단식 농성을 벌였다. 안 사장은 기자회견을 마친 뒤 사옥 앞에 설치된 고인의 분향소를 찾아 조문했다.
