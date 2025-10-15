포천시, 옥정~포천 광역철도 건설현장 점검
백영현 시장, 관내 자재·장비 사용 요청
백영현 경기 포천시장은 지난 14일 옥정~포천 광역철도 건설현장을 방문해 시공사 및 감리단 관계자와 간담회를 갖고 사업 추진 상황을 점검했다.
옥정~포천 광역철도 건설사업은 양주시 고읍동에서 포천시 군내면까지 16.9㎞ 복선 철도를 건설하는 대형 사업으로, 총사업비 약 1조5067억원이 투입되며, 2030년 개통을 목표로 추진 중이다.
시는 이번 철도 사업을 통해 열악한 교통 여건 개선과 지역 균형 발전의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.
백 시장은 “철도 사업은 포천시민의 오랜 숙원이자 미래 성장 동력이다. 제때 가동하되 사고가 발생하지 않도록 안전하게 시공해 달라”며 “지역경제 활성화를 위해 지역 근로자 채용을 확대하고 관내 생산 자재와 장비를 우선 사용해 달라”고 말했다.
이어 백 시장은 한국부동산원에서 위탁 진행 중인 토지보상 관련해 원만한 협의와 신속한 보상을 통해 민원을 최소화하고 사업 추진 속도를 높일 것을 강조했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사