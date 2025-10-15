‘개성동영’ 재등장에도 해결할 과제 산적… 가장 큰 산은 대북제재

개성공업지구지원재단 복원부터 난항

2004년과 달리 미국 설득도 쉽지 않아

통일부 “북한 끌어내기 위한 여러 방안”

정동영 통일부 장관이 14일 국회 외교통일위원회에서 열린 통일부에 대한 2025년 국정감사에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관이 멈췄던 개성공단 재가동 추진에 나섰지만 공단이 멈춘 지 10여년이 흐르는 사이 풀어야 할 과제가 쌓였다.

지난 정부에서 없앤

대북제재라는 난제도 해결해야 한다. 통일부는 당장 재가동이 어렵더라도 남북 대화의 물꼬를 트는 역할로 개성공단 재가동을 활용하겠다는 방침이다.

통일부 자체적으로도 개성공단 재가동 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 이번 조직개편으로 신설된 평화협력지구추진단에

하지만 개성공단 재가동을 위해선 넘어야 할 산이 많이 남았다. 우선 개성공단을 관리하던 개성공업지구지원재단부터 복원해야 한다. 정 장관은 전날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 재단 복구를 추진 중이라고 했지만, 시간이 걸릴 전망이다. 지난 정부에서 재단을 해산하고 청산을 위한 법인을 설립했기 때문이다. 청산법인을 없애고 재단을 복구하려면 관련 법 개정이 필요하다. 더불어민주당이 법안을 준비 중이지만, 법적 검토 등 시간이 필요하다. 재단을 해산하면서 흩어진 인력을 다시 모으는 일도 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

개성공단 재가동을 위해선 대북제재도 해결해야 한다. 개성공단 재가동은

2004년과 달리 미국을 설득하기 쉽지 않아 보인다.

당시에는 통일부 장관이 NSC 상임위원장이었기에 미국 측 인사를 만나기가 쉬웠지만, 지금은 카운터파트너조차 없다.